Avatar 2 OTT Release : अवतार 2 की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने, कब और कहां देखें

इस दिन रिलीज होगी अवतार 2

इस फ‍िल्‍म के ऑफ‍िशियल इंस्‍टाग्राम हैंडल से फ‍िल्‍म की ओटीटी रिलीज की जानकारी सामने आई है। पता चला है कि अवतार 2 को 28 मार्च से ओटीटी पर स्‍ट्रीम किया जा सकेगा। पिछले सााल दिसंबर में रिलीज हुई Avatar: The Way of Water के सामने लगभग दो महीनों तक कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। जेम्‍स कैमरून एकमात्र ऐसे निर्देशक बन गए हैं जिन्होंने सबसे अधिक कलेक्शन करने वाली चार फिल्मों में से तीन को डायरेक्ट किया है। इसमें टाइटैनिक भी शामिल है। Avatar: The Way of Water को इस वर्ष के ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी सहित चार नॉमिनेशन मिले हैं।