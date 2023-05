The Kerala Story के मेकर्स दावे से हटे पीछे! Youtube टीजर में किया यह बदलाव, जानें

लोगों में दिख रहा फ‍िल्‍म के लिए क्रेज!

'द केरला स्टोरी' को लेकर लोगों में उत्‍सुकता देखी जा रही है। सोशल मीडिया में फ‍िल्‍म को काफी सर्च किया जा रहा है। IMDb की सबसे प्रत्याशित नई भारतीय फिल्मों और शो (Most Anticipated New Indian Movies and Shows) की लिस्‍ट में यह फिल्म ने 45.7 फीसदी के साथ टॉप पर है। इसके बाद शाहरुख खान की जवान, आदिपुरुष, सास, बहू और फ्लेमिंगो के नाम हैं।