Flipkart Big Billion Days 2026 Early Bird Deals

Flipkart ने अपनी सबसे बड़ी शॉपिंग सेल Big Billion Days 2026 से पहले कल, यानी 24 सितंबर से Early Bird Deals शुरू कर दी हैं। कंपनी ने फिलहाल कई प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली शुरुआती डील्स का खुलासा करना शुरू किया है, जिसमें स्मार्टफोन भी शामिल हैं। सामने आई डील में Boltt Evo, Realme P4s 5G, AI+ Nova 2 Ultra 5G, Realme P4 5G, Oppo K14 Lite और Infinix Note Edge शामिल हैं। इन फोन की कीमतें सभी लागू ऑफर्स को मिलाकर दी गई हैं और ₹8,999 से शुरू हो रही हैं। वहीं Big Billion Days की मुख्य सेल 9 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि कुछ ग्राहकों को 8 अक्टूबर से Early Access मिलेगा। चलिए सभी डील्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।