Flipkart Big Billion Days Sale 2026: इन 6 स्मार्टफोन पर Early Bird Deals, कीमत ₹8,999 से शुरू
पर प्रकाशित: 25 September 2026 09:31 IST
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Flipkart Big Billion Days 2026 Early Bird Deals
Flipkart ने अपनी सबसे बड़ी शॉपिंग सेल Big Billion Days 2026 से पहले कल, यानी 24 सितंबर से Early Bird Deals शुरू कर दी हैं। कंपनी ने फिलहाल कई प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली शुरुआती डील्स का खुलासा करना शुरू किया है, जिसमें स्मार्टफोन भी शामिल हैं। सामने आई डील में Boltt Evo, Realme P4s 5G, AI+ Nova 2 Ultra 5G, Realme P4 5G, Oppo K14 Lite और Infinix Note Edge शामिल हैं। इन फोन की कीमतें सभी लागू ऑफर्स को मिलाकर दी गई हैं और ₹8,999 से शुरू हो रही हैं। वहीं Big Billion Days की मुख्य सेल 9 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि कुछ ग्राहकों को 8 अक्टूबर से Early Access मिलेगा। चलिए सभी डील्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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Boltt Evo पर Early Bird Deal
सबसे सस्ती डील Boltt Evo पर मिल रही है। Flipkart Big Billion Days Early Bird में इसकी कीमत सभी ऑफर्स के बाद ₹8,999 बताई गई है। फोन में 6.79 इंच का HD+ डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें Unisoc T7250 प्रोसेसर, 4GB/6GB RAM और 64GB/128GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं। फोन में 50MP + 2MP का डुअल रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा है। पावर के लिए 6,000mAh बैटरी दी गई है और फोन Android 16 पर चलता है।
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Realme P4 5G ₹29,999 में
Realme P4 5G को Early Bird में सभी ऑफर्स के बाद ₹29,999 में लिस्ट किया गया है। इसमें 6.77 इंच का FHD+ डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट पर चलता है और इसमें 6GB/8GB RAM के साथ 128GB/256GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। कैमरा सेटअप में 50MP मुख्य और 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा है, जबकि फ्रंट में 16MP कैमरा दिया गया है। फोन में 7,000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग मिलती है।
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Realme P4s 5G की कीमत ₹31,999
Realme P4s 5G को Early Bird Deal में सभी ऑफर्स के बाद ₹31,999 में खरीदा जा सकेगा। फोन में 6.78 इंच का 1.5K Samsung M14 AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर और 8GB/12GB तक RAM मिलती है। फोन में 50MP मेन + 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 16MP फ्रंट कैमरा है। इसकी बड़ी खासियत 8,000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग है। फोन Android 16 आधारित Realme UI 7.0 पर चलता है।
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AI+ Nova 2 Ultra 5G ₹18,999 में
AI+ Nova 2 Ultra 5G की Early Bird कीमत सभी ऑफर्स के बाद ₹18,999 है। फोन में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ 6GB/8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है। कैमरे की बात करें तो फोन में 50MP मेन और 8MP अल्ट्रावाइड रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 13MP कैमरा है। फोन में 6,000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग मिलती है।
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Oppo K14 Lite ₹15,999 में
Oppo K14 Lite पर भी Early Bird Deal मिल रही है और सभी ऑफर्स के बाद इसकी कीमत ₹15,999 बताई गई है। फोन में 6.75 इंच का LCD डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें Unisoc T7250 प्रोसेसर, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलता है। कैमरे के लिए 13MP रियर और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत 7,000mAh बैटरी है, जिसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग मिलती है। यह Android 16 आधारित ColorOS 16 पर चलता है और IP64 रेटिंग के साथ आता है।
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Infinix Note Edge ₹23,999 में
लिस्ट में आखिरी फोन Infinix Note Edge है, जिसे सभी ऑफर्स के बाद ₹23,999 में खरीदा जा सकेगा। इसमें 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर, 6GB/8GB RAM और 128GB/256GB स्टोरेज मिलता है। इसमें 50MP रियर और 13MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन 6,500mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। साथ ही इसमें IP65 रेटिंग और Android 16 आधारित XOS 16 मिलता है।
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Flipkart Big Billion Days Sale Bank Offers
Big Billion Days के दौरान चुनिंदा Axis Bank और ICICI Bank कार्ड पर 10% (एक लिमिटेड अमाउंट तक) इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा Super.money से पहली ट्रांजैक्शन पर 10% कैशबैक और Flipkart Pay Later पर ₹1 लाख तक का क्रेडिट जैसे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। No-Cost EMI और दूसरे पेमेंट ऑफर्स भी उपलब्ध होंगे, हालांकि अलग-अलग फोन पर इनकी शर्तें अलग हो सकती हैं। वहीं, Flipkart Co-branded Axis व SBI बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट पर कैशबैक भी हासिल किया जा सकता है।