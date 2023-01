Cinema Lovers Day: अवतार 2, वारिसु, कुत्ते समेत इन 6 धांसू फिल्मों को कल 99 रुपये में देखने का मौका

Puss In Boots: The Last Wish 3D एनिमेटेड फिल्म पूरे भारत में हिंदी में रिलीज हो गई है। Puss In Boots का सीक्वल है, जिसने भारत में भी अच्छा बिजनेस किया था। यह अगली कड़ी पुस की कहानी को आगे बढ़ाएगी। इस फिल्म में पुस फिर अपने दोस्तों के साथ अपना 9वां जीवन जीने और अपना काम करने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल गया है। आप शुक्रवार को इस फिल्म को अपने बच्चों के साथ मात्र 99 रुपये प्रति टिकट की शुरुआती कीमत में देख सकते हैं।