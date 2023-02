75 हजार वाला फोन सिर्फ 13,999 रुपये में, फ्लिपकार्ट सेल में लगा दें ये जबरदस्त ऑफर

Nothing Phone 1

Nothing Phone 1 के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है, लेकिन 28% डिस्काउंट के बाद यह 26,999 रुपये है। बैंक ऑफर की बात करें तो American Express, Bank of Baroda और IDFC FIRST Bank क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजेक्शन पर 10 प्रतिशत यानी कि 1000 रुपये मिल सकता है।