OTT Release : इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये वेब सीरीज और फ‍िल्‍म, जानें पूरी डिटेल

Web Series and Films on OTT This Week : हर बार की तरह इस वीकेंड भी ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स पर नई वेब सीरीज और फ‍िल्‍में रिलीज हो रही हैं। बारिश और बाढ़ के मौसम में अगर आप यह हफ्ता घर पर ही बिता रहे हैं, तो मौका मिलते ही नई वेब सीरीज और फ‍िल्‍मों को इन्‍ज्‍वॉय कर सकते हैं। अभिनेत्री काजोल को वेब सीरीज में अभिनय करते हुए देखा जा सकता है। जबकि असुर फेम वरुण सोबती नई सीरीज कोहरा में नजर आएंगे। आइए इनके बारे में जानते हैं।