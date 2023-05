2018 Box Office Collection : केरल में ‘द केरला स्‍टोरी' नहीं, इस फ‍िल्‍म का बजा डंका, बनी सबसे ज्‍यादा कमाई करने वाली फ‍िल्‍म!

हिंदी बॉक्‍स ऑफ‍िस पर हाल में जिस फ‍िल्‍म ने सबसे ज्‍यादा कमाई की, वह है द केरला स्‍टोरी (The Kerala Story)। लेकिन केरल के लोग जिस फ‍िल्‍म को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं, वह है '2018: एवरीवन इज ए हीरो' (2018: Everyone is A Hero)। केरल में आई भीषण बाढ़ पर बनी इस फ‍िल्‍म ने सबका दिल जीत लिया है। यह केरल और मलयालम भाषा की सबसे बड़ी फ‍िल्‍म बन गई है। वर्ल्‍डवाइड कलेक्‍शन में भी फ‍िल्‍म रिकॉर्ड बना रही है।